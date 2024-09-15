В Мурманске дан старт экспедиции «Северный полюс-42»

Научно-экспедиционное судно «Северный полюс» отправилось в Арктику, чтобы продолжить фундаментальные исследования природной среды.

«С первым рейсом ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» Россия вернулась в Арктику навсегда. Судно, не имеющее аналогов в мире, позволило на совершенно другом уровне перезапустить программу исследований природной среды высоких широт», - сказал министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

Команда учёных и полярников Арктического и Антарктического научно-исследовательского института продолжит фундаментальные исследования природной среды, необходимые для понимания процессов глобального изменения климата, сбора важных данных для развития навигации на трассе Северного морского пути и уточнения границ континентального шельфа Российской Федерации.

«Арктика - территория будущего. Главенство в регионе, обладающем уникальной экосистемой, богатейшими запасами и колоссальными логистическими возможностями, обеспечивает нашему государству устойчивые позиции в мире. В период дрейфа будет собран обширный массив данных, который впоследствии будет использован для понимания и планирования многих процессов в различных областях науки и хозяйственной деятельности», - сказал Александр Макаров, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Экспедиция «Северный полюс-42» продлится до 2026 года.

Фото (ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457246650%2Fwall-165713521_6011