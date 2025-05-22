В Мурманске дан старт летнему трудовому сезону студенческих отрядов Мурманской области

17 мая на торжественной линейке были представлены строительные, педагогические, сервисные отряды, отряды железнодорожного транспорта и проводников, а также трудовой отряд подростков.

В этом году 9 студенческих отрядов получили возможность работать летом.

«В летний трудовой сезон 2025 года выезжают более 100 человек из Мурманска, Мончегорска и Кандалакши. Впервые студенческие отряды открылись в муниципалитетах, что является важным шагом в развитии движения», — отметила руководитель регионального штаба «Российских студенческих отрядов» Мурманской области Полина Пэн.

Начальник отдела по работе со студенческой молодёжью Артур Фортес поделился: «В этом году впервые на летнюю работу выходит новый трудовой отряд подростков «Снежный барс». Благодаря энтузиазму этих ребят в Мончегорске появился местный штаб студенческих отрядов. Мы уверены, что это только начало и число отрядов в Мончегорске будет расти».

Как отмечает региональный комитет молодёжной политики, участники движения студенческих отрядов Мурманской области будут работать в 8 регионах России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/