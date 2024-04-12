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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.24 16:00

В Мурманске дан старт обучения вожатых

В рамках подготовки молодёжи к трудоустройству летом текущего года, Мурманское региональное отделение МООО «Российские студенческие отряды» уже четвёртый год подряд реализует обучающую программу «Школа вожатого мастерства».

На занятиях школы студенты, выразившие желание работать с несовершеннолетними на базе детских оздоровительных лагерей на каникулах, осваивают теоретический материал – педагогику и психологию, изучают игротеку для каждой возрастной категории, а также овладевают практическими навыками проведения мероприятий и структуризации дня в детских учреждениях.

«Программа рассчитана всего на 144 часа, но, как показывает многолетняя практика, уже этого материала более чем достаточно для первичной подготовки будущего вожатого. Напротив, интенсивность занятий нивелирует привычку длительного принятия решений и безделья, что является непозволительной роскошью в условиях детского лагеря», – отметила руководитель Мурманского регионального штаба «РСО» Полина Пэн.

По окончании обучения участников программы ждут письменный и устный экзамен на основе изученных тем. Необходимо будет продемонстрировать знание нормативно-правовых документов, СанПин, решить кейсы из вожатой практики. Результат экзамена повлияет на получение свидетельства о прохождении школы и допуска к участию в конкурсе на работу в составе Всероссийских педагогических трудовых проектов.

«В этом году Мурманское региональное отделение планирует направить порядка двадцати человек для работы в составе Всероссийского педагогического отряда, сформированного лучших вожатых страны, в два детских лагеря: «Жемчужина» и «Морская волна» на Черноморском побережье. Подготовкой конкурентов, в том числе, занимаются победители конкурсного отбора прошлого года – педагоги студенческого отряда «Большая Медведица», вошедшего в число лучших вожатых Всероссийского проекта «Дельфин» в 2023 году», – поделился планами член Правления регионального отделения, ответственный за профессиональное обучение Артур Фортес.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, 2024 год является юбилейным годом «Российских студенческих отрядов». По поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, участники движения студенческих отрядов включены в приоритетные направления и ведущие отрасли экономики страны, одной из которых, безусловно, является сфера оздоровления и отдыха детей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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