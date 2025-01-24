В Мурманске дан старт региональному этапу II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России»

Губернатор Андрей Чибис принял участие в церемонии открытия регионального этапа II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», который стартовал сегодня в Мурманске. Мурманская область стала первой, где в преддверии основного форума пройдут региональные мероприятия, всего их запланировано 16 в разных субъектах страны. Тема форума в нашем регионе – «Экомуниципалитет».

«Для нас большая честь, что старт регионального этапа, обсуждения в преддверии большого форума, который пройдёт под руководством президента, состоялся именно в Мурманске. Мы гордимся, что служим в стратегически важном для страны регионе. Внимание к Арктике высоко – это будущее для многих поколений, мощная ресурсная база на 100, 200, 400 лет вперёд. Тем важнее вопросы экологии с точки зрения сбережения Арктики. Нужно добиться баланса: при активном освоении ресурсной базы сохранить хрупкую природу для страны и всей планеты. Накануне стало известно, что Мурманская область впервые вошла в топ-20 регионов России по качеству жизни согласно рейтингу Агентства стратегических инициатив, представленному Президенту России. Это знаковый результат, который подчеркивает хорошую динамику и успешную реализацию наших планов. Конечно, впереди ещё много работы, но такие достижения вдохновляют нас двигаться дальше», – подчеркнул губернатор на церемонии открытия.

Андрей Чибис также призвал коллег обсуждать практические вопросы и в итоге предложить набор решений.

«Наша задача, чтобы чище были наши муниципалитеты. Контейнерные площадки, утилизация шин и строительного мусора – это вопросы муниципального уровня, чувствительные для наших жителей. Важно, чтобы по итогам работы площадок мы могли предложить руководству страны чёткий набор решений», – подчеркнул Андрей Чибис.

Отметим, экология и защита окружающей среды – одно из приоритетных направлений государственной политики, а также стратегического плана «На Севере – жить», мероприятия которого реализуются по поручению губернатора. Мурманская область обладает большим экономическим, инвестиционным, природно-ресурсным потенциалом. В настоящее время добывается почти три десятка полезных ископаемых, прорабатываются сразу два проекта по добыче лития. В рамках проводимой работы с 2019 года совокупные выбросы снизились на 32%, ликвидировано более 1600 свалок, восстановлено свыше 8700 гектаров лесов, очищено более 287 километров береговой полосы.

К участникам обратился заместитель начальника Управления Президента России по внутренней политике Евгений Грачев.

«В этом году форум «Малая Родина – сила России» откроет свои двери второй раз. Это дополнительная возможность представителям муниципалитетов обсудить вопросы, касающиеся самых разных тем и проблем, волнующих жителей, найти пути их решения. Именно муниципальное сообщество ежедневно отвечает на оперативные запросы наших граждан, и такие встречи способствуют обмену опытом, успешными практиками, поиску наиболее эффективных решений», – сказал он.

Порядка 1000 экспертов отрасли, представителей муниципальных администраций из разных регионов страны очно и в формате ВКС обсудят в столице Кольского Заполярья экологическую повестку в муниципальных образованиях, лучшие практики и проекты, добровольческие инициативы, экопросвещение.

Необходимость поддержки муниципального сообщества неоднократно подчеркивал Президент России. Проведение регионального этапа и самого форума «Малая Родина – сила России» – логичное продолжение политики ВАРМСУ по объединению представителей муниципалитетов. Как подчеркнула сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, мероприятия Ассоциации позволяют выстроить экосистему для решения задач местного, самого приближенного к людям, уровня власти.

«Мы даём старт новому этапу муниципального диалога: в основу 16 региональных повесток легли вопросы, которые ранее поднимались в рамках проекта «Муниципальный диалог» с главами муниципалитетов и их командами. Спектр тем широкий: от создания комфортной среды для жизни и экологии до экономики и взаимодействия с населением. Итоговая резолюция с конкретными предложениями по решению задач, которые ставят перед нами граждане, войдёт в повестку Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления», – подчеркнула Ирина Гусева.

Сегодня в рамках форума запланированы два пленарных заседания, ряд круглых столов, публичных диалогов, стратегических сессий и экспертных дискуссий. Кроме того, состоится питч-сессия «Зелёные инициативы: гранты для экологии Мурманской области», где презентуют молодёжные проекты. Также будет работать мастерская муниципальных практик, организуют квиз «ЭкоЛогично».

В рамках форума в областной филармонии организована выставка, посвящённая современным направлениям экологической политики системообразующих предприятий Мурманской области. В экспозиции свои лучшие проекты, ориентированные на экологичное производство и охрану окружающей среды, представили: ООПТ (Териберка), Олкон, АО «Апатит», КГМК, СЗФК, Ковдорский ГОК, Ловозерский ГОК, Кольская атомная электростанция.

Завтра, 25 января, форум продолжат бизнес-миссии на крупнейшие предприятия и в образовательные учреждения, которые готовят профильных специалистов, на туристические объекты Мурманской области. В том числе участники посетят Кольскую горнометаллургическую компанию, Мончегорский политехнический колледж, Кировский филиал АО «Апатит», Кольскую АЭС, Музейно-выставочный центр «Апатит», Кировский филиал Мурманского арктического университета.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проведение мероприятий регионального этапа, помимо Мурманской области, запланировано с января по апрель 2025 года в Республике Татарстан, Новгородской области, Красноярском крае, Москве, Чеченской Республике, Ростовской, Калининградской, Ивановской областях, ХМАО – Югре, Тульской области, ЯНАО, Нижегородской, Калужской, Амурской, Сахалинской областях. На площадках регионов участники обсудят широкий спектр вопросов: от развития территорий, экономики, цифровизации до качественного взаимодействия с жителями и воспитания молодежи. Всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России», организованный по поручению Президента Российской Федерации, пройдёт в апреле на территории Национального центра «Россия» в Москве. Организаторами форума выступает ВАРМСУ при поддержке администрации Президента Российской Федерации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/