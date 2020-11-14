В Мурманске дан старт студенческого конкурса

В Мурманске стартовал традиционный проект «Студенческая среда». Соблюдая санитарные нормы, соревнования пройдут преимущественно в онлайн-формате. Вчера с приветственным словом участникам выступили глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации областного центра Евгений Никора.

Проект «Студенческая среда» проводится в городе Мурманске с 2015 года с целью активизации потенциала студенческой молодежи, вовлечения студентов в социально полезную деятельность и организации их культурного досуга. Ранее он проходил под названием «Лучший студсовет».

– Казалось бы, в такое непростое время жизнь должна замереть. Но студенты уникальные люди, которые всегда найдут возможность для творчества и самореализации, – рассказал глава муниципального образования город Андрей Сысоев. – Также в этом году они показали себя настоящими помощниками, которые активно участвовали в волонтерском движении, облегчая жизнь тем, кто в этом нуждался.

В течение 2020/2021 учебного года организаторами проекта планируется провести 12 городских мероприятий различной направленности – конкурс «Лидеры XXI века», молодёжная игра «Зимний захват», студенческий квиз, конкурс социальных видеороликов и другие мероприятия.

– Очень важно, что в рамках турнира будут представлены абсолютно новые молодежные проекты. Большинство из них будут иметь практическую направленность и могут быть реализованы в повседневной жизни, – отметил глава администрации областного центра Евгений Никора. – Желаю всем участникам удачи в конкурсе.