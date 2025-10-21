В Мурманске детям Великой Отечественной войны вручили памятные медали

21 октября в филиале №4 МБУК ЦГБ «Библиотека – литературный музей им. Н.Н. Блинова» состоялась торжественная церемония вручения памятных медалей жителям города Мурманска — детям Великой Отечественной войны.

Место для проведения церемонии выбрано не случайно. Библиотека носит имя Николая Николаевича Блинова — писателя, моряка и преподавателя средней мореходки, который в 1932 году переехал в Мурманск и навсегда связал с ним свою жизнь. В годы войны он работал в Мурманском рыбном порту, а в 1945 году был награждён медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Мероприятие было приурочено к празднованию 81-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье. В церемонии принял участие временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.

Оборона Заполярья стала одной из самых героических страниц Великой Отечественной войны. Защитники Мурмана три долгих года упорно сопротивлялись натиску врага, не отступив ни на шаг. В октябре 1944 года войска Карельского фронта при поддержке Северного флота провели Петсамо-Киркенесскую наступательную операцию, в ходе которой немецко-фашистские захватчики были полностью разгромлены и отброшены за пределы территории СССР.

Этот подвиг навсегда вписан в историю нашего народа и стал символом мужества, стойкости и единства защитников Родины.

Памятная медаль учреждена в честь героизма участников и очевидцев тех событий, как знак уважения и благодарности детям войны — тем, кто пережил тяжелые годы испытаний и внес свой вклад в Победу.

Мурманчанам серебряного возраста — детям Великой Отечественной войны — были вручены памятные медали, цветы и подарки. От имени администрации города Иван Лебедев выразил землякам благодарность за сохранение памяти о трудных и героических годах, за их жизненный пример и активную гражданскую позицию.

По окончании торжественной части для награждённых состоялась познавательная викторина «Петсамо: время и память», посвящённая событиям военных лет на территории Советского Заполярья. Викторина прошла в рамках муниципального проекта «Герои Победы», направленного на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31116&page=1