В Мурманске для детей участников СВО прошла новогодняя ёлка от имени командующего Северным флотом

В Драматическом театре Северного флота для детей участников специальной военной операции прошла новогодняя ёлка от имени командующего Северным флотом. Детей и родителей с наступающим Новым годом, поздравил командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев.

В рамках новогоднего праздника артистами драмтеатра флота был подготовлен спектакль «Сказка дикого леса», новогоднее поздравление у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также бесплатные новогодние подарки от командования флотом.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, новогодние представления в Мурманске прошли 27 и 28 декабря. Участниками праздника стали более 400 детей участников СВО.

В период новогодних праздников во всех учреждениях культуры Северного флота спланированы и проводятся мероприятия для военнослужащих, членов их семей, а также детские представления.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12493601@egNews