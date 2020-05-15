В Мурманске для дошкольников в возрасте 7-8 лет ввели льготный проездной

Власти Мурманска поддержали инициативу ОНФ о льготном проезде в общественном транспорте детей 7-8 лет, которые ещё не пошли в школу. Соответствующее предложение прозвучало в ходе встречи сопредседателя регионального штаба ОНФ Ольги Дзюбы с главой администрации областного центра Евгением Никорой.

С 1 мая этого года поездка на городских троллейбусах и автобусах для таких детей стоит не 33 рублей, как для большинства пассажиров, а 16,5 рубля. Льгота будет предоставляться на основании электронной карты дошкольника. Она оформляется и пополняется родителями ребёнка. Получить карту можно в кассе троллейбусного депо №2 (ул. Свердлова, 49). Для этого необходимо написать соответствующее заявление, предоставить копию свидетельства о рождении дошкольника, копию документа, удостоверяющего личность его законного представителя, дать согласие на обработку персональных данных.

«В соответствии с действующим законодательством, дети до семи лет пользуются услугами общественного транспорта бесплатно – достаточно предоставить подтверждающие возраст документы. Те, кто пошёл в школу или даже закончил её и продолжает учиться в других образовательных учреждениях, могут воспользоваться льготными проездными билетами, стоимость которых значительно ниже взрослого аналога. А те дети, которым уже исполнилось семь лет, но в школу они ещё не пошли, практически остались не у дел – льгот им не предоставлялось. С 1 мая ситуация, наконец, изменилась. Отрадно, что в администрации Мурманска наши аргументы сочли убедительными и пошли навстречу. И неохваченная прежде категория детей получила льготу», - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области Ольга Дзюба.