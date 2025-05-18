В Мурманске для учащихся 4-х классов прогимназии №40 прозвучал последний звонок

17 мая в здании управления Первомайского округа состоялось праздничное мероприятие «Последний звонок» для 200 выпускников 4-х классов прогимназии №40.

В торжественной обстановке собрались будущие пятиклассники, их классные руководители, родители и педагоги прогимназии. Для выпускников прозвучали поздравления с окончанием начальной школы и добрые напутствия.

По доброй традиции, особое внимание было уделено награждению учащихся, отличившихся в учебе и жизни школы. Также были вручены благодарственные письма педагогам и родителям, которые поддерживали детей на протяжении всего обучения.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29990&page=1