В Мурманске до 16 часов закрыт аэропорт

В связи с неблагоприятными метеоусловиями аэродром Мурманск закрыт до 16 часов 21 января. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Аэропорт Мурманск».

Все рейсы переносятся на более позднее время. Актуальную информацию можно отслеживать на сайте аэропорта, а также в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Пассажиров просят приезжать в аэропорт в соответствии с изменением времени вылета рейсов.