Мурманская область. Арктика (16+)21.01.22 10:25
В Мурманске до 16 часов закрыт аэропорт
В связи с неблагоприятными метеоусловиями аэродром Мурманск закрыт до 16 часов 21 января. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Аэропорт Мурманск».
Все рейсы переносятся на более позднее время. Актуальную информацию можно отслеживать на сайте аэропорта, а также в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Пассажиров просят приезжать в аэропорт в соответствии с изменением времени вылета рейсов.
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