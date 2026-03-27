В Мурманске дополнительно капитально отремонтируют 51 дом за счёт областного бюджета

На заседании правительства Мурманской области обсудили планы по преображению Мурманска. Так, в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в столице Кольского Заполярья капитально отремонтируют 51 дом за счёт областного бюджета.

«Благодаря поддержке правительства Мурманской области, работа по преображению облика заполярных городов продолжится. В 2026 году запланирован капитальный ремонт 51 фасада и 41 крыши на общую сумму 939 млн рублей», – отметили в Министерстве строительства Мурманской области.

Завершающей частью преображения фасадов уже традиционно для Мурманской области станет архитектурно-художественная подсветка.

В порядок приведут 15 домов на улице Адмирала Лобова, девять домов на проспекте Кирова, шесть на улице Октябрьской и ещё шесть на проспекте Кольском, пять на улице Нахимова, три на улице Самойловой, два на улице Сафонова, по одному на Театральном бульваре, улицах Полярные Зори, Привокзальной, Комсомольской и Капитана Пономарёва.

Таким образом, в 2026 году в Мурманской области планируется провести 1269 видов строительно-монтажных работ по капремонту 597 домов на общую сумму 7,9 млрд рублей.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, всего с 2019 года в Мурманской области было капитально отремонтировано 2284 многоквартирных дома, в том числе в рамках губернаторского плана «На Севере –жить!». В 2025 году капитальный ремонт был сделан в рекордных для Мурманской области 586 домах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/564418/#&gid=1&pid=1