В Мурманске дополнительно отремонтируют более 50 тысяч квадратных метров дворовых проездов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о выделении средств на дополнительный ремонт дворовых территорий в Мурманске. Деньги были перераспределены благодаря изменению сроков благоустройства площади Пять Углов в столице Кольского Заполярья.

«Вопрос состояния дворовых территорий в Мурманске стоит особенно остро. Программа «Формирование комфортной городской среды» предполагает комплексный подход к благоустройству и не позволяет из-за ограниченного бюджета охватить все территории. Те дворы, в которых дополнительно выполнят ямочный ремонт в этом сезоне, не будут исключены из программы по благоустройству», - подчеркнул губернатор.

По поручению главы региона Мнистерством градостроительства и благоустройства Мурманской области совместно с администрацией города Мурманска был проработан вопрос организации оперативного ямочного ремонта дворовых подъездов. Как отметила министр градостроительства и благоустройства Ольга Вовк, отдельная программа ямочного ремонта позволит охватить порядка 30% дворовых территории областного центра уже в этом году.

«Мы предлагаем поддерживать в нормативном состоянии дворовые проезды, не дожидаясь годами капитального благоустройства дворов, при этом сохраняя и даже увеличивая темпы комплексного благоустройства дворов. В общей сложности, учитывая среднюю стоимость такого ремонта, летом возможно провести массовую кампанию по ямочному ремонту более 50 тысяч квадратных метров покрытия. Для сравнения на этот год в рамках содержания муниципальных дорог ведётся ремонт 24,7 тысяч квадратных метров», - пояснила профильный министр.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, список территорий, на которых пройдут работы, до 1 июля будет сформирован администрацией областного центра. Критерии отбора подробно обсудят на этой неделе на совещании с управляющими организациями в правительстве Мурманской области. Сроки выполнения ямочного ремонта определены до октября этого года.