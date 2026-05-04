В Мурманске дорожная кампания набирает обороты

В Мурманске началась дорожная кампания в рамках народной программы «На Севере – жить!».

На Кольском проспекте (от дома №58 на проспекте Кольском до примыкания к улице Морской) подрядная организация приступила к демонтажным работам.

В процессе ремонта обновят более 1,7 тысячи кв. метров асфальтобетонного покрытия проезжей части, выполнят устройство тротуара, заменят бортовой камень и восстановят колодцы.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в рамках народной программы в Мурманске запланировано обновить 16 объектов улично-дорожной сети, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние ещё 13 объектов во всех округах города Мурманска.