В Мурманске дошкольники создали обучающий мультфильм о безопасности на дороге

В детском саду №91 Мурманска на базе обновленного пространства «Уникум.Малыш», реализованного по губернаторскому проекту «Арктическая школа», прошло занятие по созданию обучающего мультфильма «На Севере безопасно».

Воспитанники детского сада приняли участие в творческом процессе, направленном на формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на дороге. Занятие проходило в специально оборудованной мультстудии. Ребята разыгрывали сцену, происходящую на улице, фиксировали каждое движение фотоаппаратурой и записывали звуковое сопровождение.

Сюжет мультфильма рассказывает о коте Семёне, который столкнулся с проблемой безопасного перехода проезжей части. Дети совместно с педагогами обсуждали возможные решения ситуации и воплощали их в сюжете мультфильма. С помощью фигурок из конструктора «Лего» воспитанники создавали необходимые декорации и атрибуты, используемые при съёмке. В конце ребята записали сцены с напоминанием основных правил дорожного движения.

— Создание мультфильмов — это современный и увлекательный формат обучения, который помогает детям усвоить важные правила через собственное творчество. Такие занятия формируют у маленьких мурманчан ответственность и внимание на дороге, — отметила заведующая детским садом №91 Светлана Горохова.

Как отмечает администрация города Мурманска, благодаря появлению современного пространства «Уникум.Малыш» на территории дошкольного образовательного учреждения, дети от 3 лет и до выпуска из детского сада могут попробовать себя в самых разных направлениях обучающей деятельности. Здесь реализуются занятия по робототехнике, используются непрограммируемые и программируемые конструкторы. В это же пространство входит зона для занятий шахматами, включая интерактивные шахматы, а также лаборатория для проведения опытов естественно-научной направленности. Одним из ключевых объектов стала мультстудия, где ребята осваивают основы анимации и создают собственные мультфильмы. Кроме того, в пространстве реализуются занятия по финансовой грамотности. Таким образом, «Уникум.Малыш» объединяет техническое, научное и творческое развитие детей в единую образовательную среду.

Реализация губернаторского проекта «Арктическая школа» в образовательных организациях Мурманска способствует внедрению инновационных методов обучения и развитию творческих способностей детей дошкольного возраста.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31071&page=1