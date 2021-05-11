В Мурманске досрочно заменили 21 лифт

Сегодня в Мурманске после капитального ремонта приняли два лифта. Новые агрегаты установлены в доме №1 в переулке Русанова. Качество выполненных работ проверил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов.

«Всего в 2021 году в регионе планируется заменить 28 лифтов в 17 многоквартирных домах. Срок исполнения по большинству контрактов – 3 июня. 21 подъёмник в 13 многоквартирных домах уже сдан приемочной комиссии. Еще три объекта в высокой степени готовности. В одном доме в Полярном работы начались 11 мая, подрядчик должен завершить их до 17 сентября», – отметил Фёдор Денисов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в этом году подрядчик, выигравший конкурсы на проведение работ, поставил лифтовое оборудование от Могилевского завода лифтового машиностроения. Отмечается, что все агрегаты, которые установят в Мурманске, энергосберегающие и имеют тихий ход, что повышает комфорт в эксплуатации.