В Мурманске два дня работает традиционная ярмарка для самозанятых региона

Вчера в городском ТРЦ стартовала традиционная ярмарка самозанятых, организованная Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с министерством развития Арктики и экономики Мурманской области.

«В Заполярье продолжает активно расти число самозанятых граждан. На конец октября их количество составило более 26 тысяч человек. За год количество бизнесменов, применяющих специальный налоговый режим, возросло в 1,4 раза. Жители региона стали чаще пробовать себя в качестве самостоятельных производителей», – отметила министр развития Арктики и экономики Мурманской области.

Участниками ярмарки стали 30 ремесленников из Мурманска, Североморска, Полярного, Колы, Кандалакши и Снежногорска. Они представили украшения из полимерной глины, деревянные изделия для дома, шоколад ручной работы, косметику для ванны, изделия из эко-кожи, бизнес-игры и многое другое.

Мероприятие продлится два дня, в рамках которого пройдут мастер-классы по изготовлению значков и магнитов, по фото для социальных сетей и по уходу за волосами. Кроме того, все желающие смогут принять участие в научно-познавательной программе «Тесла-шоу», а также для гостей ярмарки организована интерактивная выставка «Чудеса науки».

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, ярмарка самозанятых реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru