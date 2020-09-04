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Мурманская область. Арктика (16+)04.09.20 08:15

В Мурманске эксперты изучили возможности создания велоинфраструктуры

В Мурманске в рамках двухдневного марафона городских изменений #URBANSPRINT прошло натурное исследование по проекту быстро создаваемых веломаршрутов. Губернатор Андрей Чибис вместе с министром градостроительства и благоустройства Михаилом Кудряшовым, руководителем Центра городских компетенций АСИ Татьяной Журавлевой, федеральными экспертами и активистами в формате митап прогулки на велосипедах проехал по нескольким центральным улицам столицы Заполярья.

«В условиях пандемии короновируса мы сталкиваемся с тем, что общественный транспорт не всегда способен обеспечить необходимую мобильность жителей. Для предотвращения резкого увеличения числа автомобилей, что спровоцирует заторы на дорогах, ухудшения экологии и новых ДТП, необходимо заниматься развитием велоинфраструктуры. К тому же в Заполярье велосипеды и другие средства микромобильности безумно популярны и запрос на это не уменьшается», – отметил глава региона.

Первый заполярный марафон городских изменений #URBANSPRINT проходит по инициативе Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) при поддержке правительства Мурманской области. 

«Городская мобильность во всем мире сейчас становится совершенно иной. Париж, Рим, Квебек, Амстердам, Тель-Авив и многие другие города ускорили планы по велосипедизации. Это позитивно сказывается не только на здоровье жителей, но и на экологии. Кроме того, это всегда отличная возможность поддерживать себя в хорошей физической форме», – отмечает руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

Как подчеркнула Татьяна Журавлева, одним из ключевых инструментов адаптации являются меры по экстренному развёртыванию велосипедной инфраструктуры и улучшению условий для пешеходов. Эта практика соответствует позиции Всемирной организации здравоохранения, которая рекомендует в условиях пандемии по возможности перемещаться пешком или на велосипеде. По мнению представителя АСИ, удобная велопешеходная инфраструктура также способствует увеличению количества людей, использующих для передвижения по городу другие средства индивидуальной мобильности – электросамокаты, ролики, моноколёса, гироскутеры.

Одна из целей марафона в Мурманске – формирование и экспертное обсуждение идей по созданию велоинфраструктуры с жителями и руководителями органов власти.

«Мурманск стал одним из трех городов-пилотов, участвующих в проекте АСИ по созданию велоинфраструктуры. Днем коллеги уже плотно поработали с представителями общественности и руководством региональной федерации велоспорта, обсуждали вопросы транспортной безопасности и разбирали точки притяжения, – рассказал Михаил Кудряшов. – Вечерний формат изучения городской среды стал важным новым опытом, который действительно показал основные проблемы велосипедистов в Мурманске. Я благодарен профессиональным федеральным экспертам, которые к нам приехали, и считаю, что наша работа по велоинфраструктуре станет важным шагом по созданию качественного и, главное, безопасного пространства в столице области».

Марафон проводится в преддверии форума «Сильные идеи для нового времени», который пройдёт осенью в Сочи. Форум объединит лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов. Решения, признанные лучшими, обозначат вектор развития различных сфер жизни как в отдельно взятых населенных пунктах, так и в масштабе страны в целом.

Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) создан в июле 2018 года. Структура занимается акселерацией проектов городского развития на территории России, а также выявлением передовых практик, имеющих потенциал к масштабированию. Центр реализует программу «100 городских лидеров», в целевом отборе которой приняли участие заявки из более 200 населенных пунктов с общей численностью 58,5 млн человек, что составляет почти 40% населения России. В разработке проектов на крауд-платформе программы 100gorodov.ru приняли участие 647 городов из 82 регионов РФ.

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