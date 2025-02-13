В Мурманске эксперты обсудили актуальные вопросы содействия занятости

На площадке штаба общественной поддержки Мурманской области прошёл круглый стол, посвящённой вопросам содействия занятости людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе участников СВО. В обсуждении приняли участие представители законодательной и исполнительной власти, бизнес-сообщества, Социального фонда, системы образования, служб занятости населения, института уполномоченных, Фонда «Защитники Отечества», профсоюзов.

Модератором дискуссии выступила руководитель аппарата Мурманской областной Думы, Региональный координатор проекта «Моя карьера с «Единой Россией» Светлана Виденеева.

Участников круглого стола приветствовал председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. Он подчеркнул важность привлечения внимания потенциальных работодателей к теме трудоустройства представителей социально-уязвимых групп населения.

– Как известно, по инициативе Президента России 2025 год объявлен Годом защитников Отечества. Поддержка участников СВО и членов их семей – наш приоритет и наша обязанность. В этой связи в рамках круглого стола предлагаю обсудить и меры профессиональной реабилитации участников СВО. Это поможет в переквалификации и трудоустройстве тем, кто после ранений уже не сможет выполнять прежнюю работу. Считаю, что будет полезно проанализировать имеющиеся примеры трудоустройства инвалидов, в том числе с точки зрения масштабирования таких практик.

О действующих мерах поддержки и трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья проинформировал Игорь Шипилов заместитель министра труда и социального развития Мурманской области. Он отметил, что в Мурманской области порядка 30 тысяч граждан с инвалидностью, для которых проблема трудоустройства является актуальной.

– Важно создать условия для трудоустройства людей с инвалидностью, чтобы они могли самореализоваться, повысить свою самооценку, были конкурентны на рынке труда, подчеркнул Игорь Шипилов. – Существует система мер поддержки работодателей и самих граждан. С 1 января установлены новые правила квотирования рабочих мест. У нас в этом отношении ситуация значительно лучше, чем в некоторых регионах страны – порядка 88% квотируемых рабочих мест у нас заняты инвалидами. Кроме того, мы помогаем работодателям оборудовать специальные места для таких работников, выделяя на это средства из областного бюджета, в регионе действует механизм аренды рабочих мест.

Прозвучало, что существует проблема низкой мотивации людей с инвалидностью. В регионе порядка 10 тысяч граждан этой категории не вовлечены в рынок труда и не намерены искать работу, при этом работодатели готовы их трудоустроить.

– Есть нехватка кадров в разных секторах экономики – от сварщиков до IT-специалистов. Об этом говорят и сами предприниматели, и органы власти. Трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья могло бы частично решить эту проблему, как и вопрос социализации этой категории граждан, - убеждён руководитель Мурманского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Константин Котловский.

Участники круглого стола обменялись опытом трудоустройства инвалидов и участников СВО. Отмечалось, что необходимы дополнительные меры для их мотивации на активные действия на рынке труда, с учётом реальных возможностей реализации своего профессионального, интеллектуального и творческого потенциала.

Участники дискуссии поддержали необходимость очертить сферы деятельности, в которых возможно трудоустройство лиц с инвалидностью с учетом организации рабочих мест, расширение информированности работодателей о получении статуса социального предпринимателя при трудоустройстве участников и ветеранов СВО, а также необходимость трансляции реальных историй успеха через средства массовой информации на примере проекта «Человек труда».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31800/