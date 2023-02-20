В Мурманске есть вакансия стоматолога с заработком до 400 тысяч рублей в месяц

В начале февраля в России отмечали профессиональный праздник - Международный день стоматолога. Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, как изменился спрос на этих специалистов за 2022 год, а также сколько им готовы платить работодатели.

За 2022 год в стране было открыто 29,1 тысячи вакансий для врачей-стоматологов, при этом чаще всего таких специалистов искали работодатели в Москве (25% от всего объёма вакансий для стоматологов за указанный период), Санкт-Петербурге (14%), Московской области (7%), Краснодарском крае (6%) и Свердловской области (3%).

В регионах СЗФО за весь 2022 год требовалось почти 5000 стоматологов, что на 21% больше, чем за весь 2021 год. В Мурманской области спрос на стоматологов по итогам 2022 года превысил 78%. В целом же по стране за год спрос на стоматологов вырос на 8% (в 2022 году относительно 2021).

Наиболее высокие зарплаты, по данным сервиса «Люди в цифрах», предлагают стоматологам-ортопедам, диапазон зарплат для них составил 91 954 - 229 885 рублей, далее следуют стоматологи-хирурги (70 000 - 200 000 рублей), стоматологи-ортодонты (68 966 - 172 414) и стоматологи- терапевты (60 000 - 150 000 рублей.).

В настоящее время самую высокую зарплату в сфере стоматологии в Мурманской области предлагают врачу-стоматологу – до 400000 рулей.