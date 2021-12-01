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Мурманская область. Арктика (16+)01.12.21 15:45

В Мурманске финишировал автопробег «Страна энтузиастов»: участники стартовали в Магадане

30 ноября в Мурманске состоялась пресс-конференция по итогам экспедиции «Страна энтузиастов»: автопробег стартовал в Магадане и финишировал в столице Кольского Заполярья.

«Одним из самых популярных способов добраться до Кольского полуострова является автомобильный транспорт. Возможность увидеть красоты северной природы делают автопутешествие комфортным и увлекательным. Учитывая все увеличивающийся поток автотуристов, важной задачей для нас является создание современной придорожной инфраструктуры. В приоритете – строительство комплексов дорожного сервиса как вдоль федеральной трассы Р-21 «Кола», так и на дорогах местного значения, по которым можно добраться до наших туристических достопримечательностей – села Териберка, полуострова Рыбачий и Средний, Терского берега Белого моря», – отметил в ходе пресс-конференции глава регионального комитета по туризму Александр Елисеев.

Участники проекта проехали через всю Россию по маршруту Магадан – Якутск – Чита – Улан-Удэ – Иркутск – Красноярск – Абакан – Кызыл – Кемерово – Горно-Алтайск – Новосибирск – Омск – Тюмень – Ханты-Мансийск – Екатеринбург – Пермь – Казань – Самара – Владикавказ – Краснодар – Ростов-на-Дону – Воронеж – Нижний Новгород – Архангельск – Мурманск.

Задачи экспедиции – раскрытие уникальных географических особенностей Арктической зоны и привлечение туристического потока, а также раскрытие туристического потенциала для автопутешественников из зарубежных стран.

«Наша цель – способствовать развитию автомобильного туризма. Во время экспедиции мы собрали актуальную информацию по состоянию дорог и придорожной инфраструктуре, которая поможет специалистам Ростуризма сформировать новые и скорректировать существующие предложения для автомобильных путешественников», – сообщил Андрей Леонтьев, автор проекта «Страна энтузиастов», телеведущий, продюсер и автогонщик.

Во время автопробега была создана страница путешествия с онлайн-картой, маршрутом, программой и обратной связью. Благодаря спутниковому трекингу, в любой момент времени были видны геолокации машин и их перемещение. 

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, по результатам путешествия планируется организовать масштабную фотовыставку, рассказывающую о людях, с которыми удалось познакомиться и привлечь тем самым дополнительный интерес к проекту со стороны СМИ и общественности. Также рассматривается создание специального репортажа или фильма, посвященного экспедиции.

Проект проводится при поддержке Федерального агентства по туризму.

 

 

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