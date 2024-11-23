В Мурманске финишировала континентальная экспедиция «Россия 360», организованная экспедиционным центром «РГО Экспо»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, путешественники проехали по всей сухопутной границе страны на колесной технике российского производства — квадроциклах, автомобилях и вездеходах, стартовав 25 января 2024 года из Заполярной столицы.

Участников экспедиции, во время торжественного финиша в порту Мурманск, по видеосвязи приветствовали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Очень важно извлечь из таких экспедиций практическую пользу. Внедрять и использовать наилучшие решения для развития и укрепления лидерства нашей страны в освоении Крайнего Севера. Отдельное спасибо команде проекта за вклад в популяризацию Дальнего Востока и Арктики, в развитие туризма. Уверен, что многие люди вдохновившись экспедицией захотят не только приехать в самые красивые места для путешествий, но и выберут Дальний Восток и Арктику для учебы, работы и жизни», — отметил Алексей Чекунков.

Андрей Чибис подчеркнул, что для региона большая честь и поистине историческое событие быть точкой старта и финиша экспедиции. Ведь, город - герой — ворота в Арктику и это событие ещё раз подтверждает этот статус.

Приветственное слово заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева озвучили со сцены: «За вашей экспедицией на протяжении почти года следили самые разные граждане нашей страны. Те, кто сами путешествуют. Те, кто только планируют. А также ребята самого младшего возраста, которые только мечтают сами совершить походы на Дальний Восток и в Арктику. Своим примером вы показали, что такое здоровое любопытство, тяга к приключениям и отвага, и, я уверен, заразили ими не одну сотню россиян. Так держать! Уверен, впереди у вашей молодой и смелой команды большие свершения. Желаю дальнейших успехов и новых побед!», – пожелал Юрий Трутнев.

Основные участники экспедиции: Богдан Булычёв – известный российский путешественник, режиссёр-документалист, арктический блогер; Андрей Корх – заместитель руководителя экспедиционного центра «РГО Экспо» и член команды «Про путешествия», автогонщик и рекордсмен; Евгений Шаталов – профессиональный путешественник, руководитель экспедиционного центра «Red Off road Expedition», рекордсмен России.

Экспедиция прошла 58 регионов России, включая Арктику, Дальний Восток, Урал, Кавказ, Юг, Центральную Россию и Калининград, посетив самые отдаленные от центральной части страны населенные пункты. Это было первое в мире прохождение Северного морского пути по сухопутным границам на колесной технике, а также первое в мире прохождение всех сухопутных границ России и первое в мире посещение 4-х крайних точек России, Севера, Востока, Юга и Запада за один год.

«Попыток проехать Арктику было огромное количество разными видами техники, и все они так или иначе не получались по определенным причинам: погода не пускала, техника ломалась. И вот у нас были все, что было у предыдущих экспедиций, только приумноженное. Это были тестовые испытания наших вездеходов, и мы составили список заводам, что нужно доделать, но она доехала. Единственная в мире, которая смогла пройти весь Севморпуть», — рассказал руководитель экспедиции «Россия 360», путешественник Богдан Булычев.

Команда установила три рекорда, которые занесли в книгу рекордов России. На сцене памятные издания вручили команде и производителю вездеходов «Бурлак», на которых пройдена ответственная часть пути.

Во время экспедиции команда собрала материалы, которые лягут в основу видеопроектов, с помощью которых обещают рассказать зрителям о людях, которые живут на всех границах России, о своеобразии разных территорий, о том, чем точно может гордиться наша страна: космодром и верфи, ледокольный флот, научные станции.

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк, со сцены поблагодарила команду за её вклад, в том числе и в популяризацию российского Севера, за работу, благодаря которой и подрастающие россияне, и жители других стран смогут узнать Россию лучше и убедиться, что значительная часть России – это Арктика, которую мы любим и ценим.

Капитан атомного ледокола «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» Дмитрий Лобусов особо отметил вклад экспедиции в решение экологических вопросов северных территорий. Участники создали карту объектов, требующих утилизации. Это тяжёлое наследие советского периода, которое несомненно требует внимания. По итогам Министерство природных ресурсов и экологии России совместно с проектом «Чистая Арктика» организуют работу по очищению территорий от промышленного мусора.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/