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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.25 17:55

В Мурманске главе государства представлены мастер-планы опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации

С основным докладом по теме выступил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев рассказали о развитии Мурманской, Кировско-Апатитской и Мончегорской городских агломераций, а также закрытых административно-территориальных образований и населённых пунктов Арктической зоны, в которых дислоцированы воинские формирования.

Презентация губернатора Архангельской области Александра Цыбульского была посвящена развитию Архангельской городской агломерации, губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова – городских агломераций Салехарда–Лабытнанги, Нового Уренгоя и Ноябрьска, губернатора Красноярского края Михаила Котюкова – городских агломераций Норильска–Дудинки, Диксона и Игарки.

Вместе с президентом доклады заслушали заместитель председателя правительства – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, заместитель руководителя администрации Максим Орешкин и полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

- Мы с вами встречаемся и работаем сегодня в Мурманске – крупнейшем городе за Полярным кругом, чтобы в комплексе обсудить вопросы развития Арктики и Северного морского пути, - этими словами открыл совещание Владимир Путин. - Отмечу, что и сам город, и Мурманская область задают всем арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития. Здесь реализуются масштабные, во многом уникальные промышленные и логистические проекты, такие как центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, развитие и модернизация Мурманского транспортного узла, включая открытие новых терминалов и расширение железнодорожных подходов.

Кроме того, Мурманск – это порт приписки атомного ледокольного флота России. Он, как известно, играет определяющую роль в освоении арктических судоходных трасс, Арктики в целом. И наконец, на Кольском полуострове базируется наш самый мощный Северный флот, обеспечивающий безопасность арктических рубежей России.

Сегодня встречался с некоторыми коллегами, которые рассказывали, ещё вчера говорил на этот счёт с руководством Министерства обороны, докладывал и начальник Генерального штаба (Валерий Герасимов) о том, как воюют моряки, – ещё раз хочу поблагодарить всех за службу, за мужество, которое проявляют североморцы в ходе специальной военной операции.

Повторю: здесь, в Арктике, в этом стратегическом и значимом для нас регионе перед нами стоят масштабные и системные задачи. Предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру, расширить возможности экономики, бизнеса с обязательной защитой чувствительных экосистем Арктики.

Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населённые пункты Крайнего Севера, в целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошо оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения, чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно.

Очевидно, что все эти задачи требуют комплексного подхода, чётких планов, просчитанных на длительную перспективу, сочетания усилий федеральных министерств и региональных команд, деловых и научных кругов, общественных объединений.

Такая работа развёрнута в правительстве, а также в рамках Морской коллегии. Знаю, что накануне нашего совещания прошли мероприятия и специально созданной комиссии Государственного Совета. Она называется «Северный морской путь и Арктика», её возглавил губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис.

Во всех этих форматах обсуждаются идеи по стратегическому развитию Арктики, готовятся предложения, которые мы сегодня рассмотрим. При этом обращаю внимание участников совещания: сейчас, после всех дискуссий, нам нужно выходить на предельно конкретные финансовые, управленческие, законодательные решения.

Напомню: мы уже обсуждали с правительством вопрос о том, что нужно в деталях определить модель развития Севморпути, обеспечить его грузопотоки инфраструктурой и флотом. Договорились отработать все организационные моменты. К сожалению, решения на этот счёт до сих пор не приняты, а модель не составлена. Обращаю на это внимание коллег.

Безусловно, важно учитывать сегодняшние объективные проблемы, трудности и ограничения. Но, несмотря на это, мы не должны откладывать запуск проектов развития, важных для Арктики, да и для всей России. Прошу строить свои доклады сегодня, уважаемые коллеги, исходя именно из этих соображений.

 

 

 

Фото: http://kremlin.ru

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