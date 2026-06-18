В Мурманске, городе-герое, состоялся митинг, посвящённый Дню стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны

В мероприятии, которое прошло на площадке у одноименного мемориала на берегу Семёновского озера, приняли участие депутат регионального парламента Михаил Белошеев, представители правительства области, администрации города-героя Мурманска, общественных организаций, ветераны и учащиеся.

- 18 июня 1942 года вошло в летопись города, как «день скорби» или «чёрный четверг» - в этот день немецко-фашистская авиация совершила массированные бомбардировки Мурманска, - отметил Михаил Белошеев. - 7 часов 45 минут длился сигнал воздушной тревоги. На город было сброшено 12 тысяч зажигательных бомб. Сгорело более 600 домов, в один день тысячи горожан лишились крова, погибли и пропали без вести около ста человек. Однако сломить мужество и стойкость мурманчан захватчикам не удалось. В 2015 году, по решению Совета депутатов города Мурманска, была установлена памятная дата: 18 июня - День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны. В этот день жители чтят стойкость и мужество земляков, которые, несмотря на разрушения, продолжали жить и работать ради общей цели – Великой Победы, а после войны направили свою энергию на созидание, отстраивая наш город.

Важной частью мероприятия стала торжественная церемония передачи частицы Вечного огня из Долины Славы победителям регионального этапа конкурса «Путь Победы». Юные мурманчане отвезут его в Москву для участия в международной акции «Огненные картины войны».

Кроме того, частица Вечного огня будет передана в главный храм Вооружённых сил Российской Федерации в рамках мероприятий, приуроченных к Всероссийской акции «Свеча памяти».

Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34512/