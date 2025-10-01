Мурманчан с Днём города поздравит Хор ТурецкогоВзрывные работы в районе улицы Морской не представляют опасности для мурманчан
В Мурманске гостинице «Шахтёр» дадут вторую жизнь

Вчера, в рамках мероприятий, приуроченных к Всемирному дню туризма, в Центре управления регионом состоялось подписание трёхстороннего соглашения по реализации проекта многофункционального гостиничного комплекса. Документ подписали губернатор Андрей Чибис, президент ведущего федерального гостиничного оператора «Cosmos Hotel Group» Александр Биба и генеральный директор компании «Интерстрой» Евгений Кабанов.

Проект предусматривает создание на базе гостиницы «Шахтёр» современного отеля категории «4 звезды» в соответствии с международными стандартами качества. Многофункциональный гостиничный комплекс с более чем 100 номерами расположится по адресу: ул. Пушкинская, 10. Новый отель будет оснащён конференц-залами, ресторанами, СПА-комплексом и другими услугами для гостей.

«Основой нашего соглашения станет создание нового современного отеля на территории, где сейчас находится гостиница «Шахтёр», которая не используется много лет. Благодарю коллег из «Cosmos Hotel Group» и «Интерстрой» за поддержку и инициативу по строительству здесь достойного отеля для города-героя Мурманска — столицы Арктики, как назвал наш город Президент России Владимир Путин», — сказал губернатор Андрей Чибис.

Также глава региона подчеркнул актуальность проекта.

«Мурманск демонстрирует стремительный рост туристического потока и становится важным центром делового и событийного туризма. Новый современный отель — это острая потребность для города. Уже сегодня многие люди даже в межсезонье не могут снять номер, к нам обращаются с просьбами о содействии даже те, кто приезжает в командировки. Загрузка существующих отелей высокая, и конкуренция должна быть. Новый отель высокого качества, такого уровня, как умеет делать гостиничный оператор «Cosmos Hotel Group», необходим городу и области. Вторая важная тема — совместная работа по внедрению лучших практик в туризме. Эта работа уже началась, наши коллеги помогают развивать компетенции местного бизнеса. В сотрудничество также войдет проект по подготовке кадров для туротрасли», — отметил губернатор.

В рамках соглашения регион возьмёт на себя ключевые функции по реализации проекта, в том числе адаптацию здания бывшей гостиницы «Шахтёр», технологическое присоединение объекта к инженерным сетям и другое.

«Мурманск является одним из самых быстрорастущих регионов по турпотоку, особенно он стал популярен у иностранных гостей из Китая. Кроме того, в последнее годы город становится центром делового и событийного туризма и ежегодно принимает большое количество мероприятий, участников и гостей. Так, по данным нашей сети, Мурманск стабильно входит в топ-5 популярных направлений для путешествий как у россиян, так и у иностранных гостей. Уверен, опыт и совместная экспертиза ведущих компаний в гостиничной сфере позволит создать новую современную и востребованную точку притяжения. Кроме того, по нашим прогнозам, ежегодно новый отель сможет принимать до 70 тысяч гостей», — прокомментировал президент «Cosmos Hotel Group» Александр Биба.

Инвестором проекта реконструкции гостиницы выступит компания «Интерстрой». Общий объём инвестиций составит порядка 5 млрд рублей, а завершение проекта запланировано на 2027 год. Управление обновлённым отелем после завершения работ будет осуществлять «Cosmos Hotel Group».

Создание современного гостиничного комплекса станет существенным вкладом в развитие туристской инфраструктуры Мурманской области и будет способствовать повышению привлекательности региона для делового, событийного и других видов туризма.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554307/#&gid=1&pid=2

-

