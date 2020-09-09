В Мурманске готовится к открытию Аллея Полярной дивизии

Сегодня глава администрации областного центра Евгений Никора совместно с депутатами Совета депутатов города Мурманска проверил ход работ по благоустройству Аллеи Полярной дивизии.

Новое общественное пространство сформировано из двух основных зон: аллеи для прогулок и мемориальной площадки.

– В последнее время Ленинскому округу уделяется большое внимание, несомненно, этот сквер будет его украшением, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков. – Важно, что здесь будет установлен памятник воинам Полярной дивизии, который был изготовлен по инициативе мурманчан.

Работы на этом объекте подходят к завершению. Уложены асфальтовые и декоративные пешеходные дорожки обшей площадью более 3 тысяч квадратных метров. В ближайшее время будут установлены скамейки и урны. Для комфортного и безопасного отдыха устанавливаются современные системы наружного освещения и видеонаблюдения.

– Мы планируем открыть Аллею Полярной дивизии ко Дню города, –рассказал Евгений Никора. – Стоит отметить, что по обращениям горожан в зелёной части аллеи организована территория для детской площадки. На следующей неделе рабочие приступят к монтажу игрового комплекса.

В этом году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Мурманске будут обновлены три объекта. Это зеленая зона вдоль улицы Капитана Копытова, территория озера Ледового и Аллея Полярной дивизии по проспекту Героев-североморцев.