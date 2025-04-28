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Мурманская область. Арктика (16+)28.04.25 10:00

В Мурманске готовится к открытию Губернаторский лицей, приём на обучение стартует 24 мая

1 сентября в Мурманске на улице Советской по поручению главы региона Андрея Чибиса откроется Губернаторский лицей. Основная цель создания передового образовательного учреждения в Мурманской области – ранняя профориентация северян в соответствии с топ-20 направлениями, утвержденными в стратегическом плане «На Севере – жить!», а также мотивация школьников к изучению востребованных для экономики региона профессий, в том числе на базе Мурманского арктического университета.

«Лицей станет первой ступенью подготовки востребованных кадров для экономики региона по трем ключевым направлениям обучения, отражающим стратегическое развитие Арктики: «Северный морской путь», «Минеральные ресурсы и технологии», «Арктические биоресурсы и биотехнологии». Это один из значимых проектов стратегического плана «На Севере – жить!», который позволит школьникам получить качественное образование и четко понимать, где и как они смогут применить свои знания на практике — здесь, в Мурманской области, развивая Север и связывая с ним своё будущее», — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Программа обучения в лицее выстроена по принципу непрерывной образовательной траектории – от школы до университета и первого места работы. Для лицеистов будут работать образовательные площадки в МАУ, Центре инженерно-технологического творчества, на производствах. Также предусмотрены индивидуальные учебные планы и профориентационные программы с акцентом на актуальные задачи региона.

«Приём школьников в лицей на новый учебный год будет проводиться по индивидуальному отбору. Для учеников 5-8 классов он начнётся с 24 мая, для 10-х классов – не ранее 15 июня, так как выпускникам нужно получить аттестат. Школьникам, поступающим в Губернаторский лицей, надо пройти тестирование и собеседование, поскольку им предстоит обучение по программам углубленного изучения отдельных учебных предметов и по выбранному профилю», – отметила министр образования и науки Диана Кузнецова.

Так, поступающие в 5-8 классы проходят индивидуальный отбор в классы углубленного изучения отдельных предметов – математики, физики, информатики, биологии и химии. Для этого потребуется выписка с текущими отметками, заверенная руководителем образовательной организации.

Будущим десятиклассникам необходимо будет предоставить аттестат об основном общем образовании для участия в индивидуальном отборе в один из профильных классов. Дополнительно учитываются достижения в олимпиадах, конкурсах и внеурочной деятельности за последние два года.

Информацию о месте и сроках проведения отбора Министерство образования и науки Мурманской области сообщит дополнительно.

Подробности о требованиях к поступающим и необходимом пакете документов можно узнать по телефону (8 8152) 56-78-34 с понедельника по пятницу - с 14.00 до 18.00.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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