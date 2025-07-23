В Мурманске готовятся к новому «Зелёному рекорду»

С любовью и заботой о родном городе мурманчане ежегодно участвуют в акции «Зелёный рекорд», высаживая новые растения на придомовых территориях и в общественных пространствах.

В прошлом году в рамках проведения акции было посажено около 10 тысяч деревьев и кустарников, за последние три года – 17,5 тысячи. Такая масштабная работа по озеленению способствует созданию в Мурманске комфортной и гармоничной городской среды.

Как сообщает администрация города Мурманска, прошлой осенью новые растения появились среди прочих на территориях по адресам улица Полины Осипенко, 2 и улица Юрия Гагарина, 22, а также украсили живописную аллею «Полярной дивизии».

Мурманчане украсили участки кустами венгерской сирени и пузыреплодника, саженцами березы и рябины.

В этом году планируется установить новый рекорд по количеству посадочного материала. Акция продолжится осенью, в период, максимально плодотворный для пересадки большинства видов растений, адаптированных к северному климату.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30455&page=1