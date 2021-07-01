В Мурманске готовятся к реализации проекта «Arctic schools»

В областном центре 14 образовательных учреждений стали победителями конкурсного отбора на предоставление грантов для преобразования школьных пространств в рамках проекта «Arctic schools». В числе победителей – гимназии №№1 и 3, а также основная общеобразовательная школа №58. Сегодня эти учреждения посетили глава администрации города Мурманска Евгений Никора и министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

– Сам проект очень востребован: педагогами, учениками, родителями. Большое спасибо губернатору Мурманской области за предоставленную возможность. Нужно постараться сделать все вовремя и качественно, к началу следующего учебного года, – рассказал Евгений Никора. – Для того чтобы работы были выполнены в срок, я рекомендовал организовать проведение ремонтов в три смены. Подрядчики, которые выйдут на объекты, должны работать четко по графику, чтобы мы к середине августа уже могли увидеть результат.

В гимназии № (проезд Связи, 30) модернизируется класс технологии, на базе гимназии №3 (ул. Челюскинцев, 14) планируется создание эколого-краеведческого центра, а в школе №58 (ул. Маклакова, 39) будет полностью модернизирована столовая.

– В конкурсном отборе приняли участие более 80 школ со всего региона, победителями стали 56 образовательных учреждений, – отметила министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба. – Важно отметить, что в защите проектов активное участие принимали ученики, которые с большой ответственностью отнеслись к разработке дизайна и блестяще выступили на презентации.