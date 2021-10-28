В Мурманске хоккейные корты открытого типа подготовят к сезону 2021-2022 года

По поручению губернатора региона Андрея Чибиса хоккейные корты открытого типа в Мурманске подготовят к сезону 2021-2022 года: для обеспечения обслуживания и содержания территорий спортивных объектов Министерству спорта Мурманской области будет выделено 8,6 млн рублей.

Соответствующее постановление правительства Мурманской области о выделении денежных средств подписано главой региона.

Как сообщает региональное Министерство спорта, средства пойдут на приобретение в собственность ГОУП «Универсально-спортивный досуговый центр» самоходной машины с заправочным баком для воды и специализированным съемным оборудованием, в том числе для заливки льда. Благодаря использованию данной машины 14 площадок в муниципалитете будут подготовлены к зимнему сезону: в настоящее время на этих объектах отсутствует возможность самостоятельной подготовки ледового покрова. Также оборудование может привлекаться для круглогодичного выполнения работ по зимнему и летнему содержанию территорий спортивных объектов.