Мурманская область. Арктика (16+)29.11.25 11:00
В Мурманске художественной подсветкой украсили памятник воинам 6-й героической комсомольской батареи
Специалисты МАУК «Мурманские городские парки и скверы» использовали энергосберегающие технологии, минимизируя световое загрязнение и снижая воздействие на окружающую среду.
Такой подход не только подчеркивает историческую значимость памятника, но и обеспечивает экологическую ответственность. В ближайшее время работы по благоустройству территории продолжатся, будут установлены перила на лестницах, сообщает администрация города Мурманска.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31387&page=1
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
-Скоро в эфире21:30«Джуди». Художественный фильм (16+)23:25«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)23:55«Война под землей». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Дыра в кармане: банкротами за 10 месяцев стали 517,73 тысячи россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 3 копейки, доллар потерял 2 копейки-PRO Энергетику (18+)В Заполярье обсудили перспективы строительства Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 ноября и 1 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений