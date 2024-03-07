В Мурманске и Апатитах откроют ресурсные классы для детей с расстройствами аутистического спектра

Подведены итоги конкурса грантов на открытие ресурсных классов. Победителями отбора стали две общеобразовательные организации: Мурманская школа №21 и школа №3 в Апатитах. Каждая из них получит субсидии из областного бюджета – 2,97 млн рублей.

На средства гранта будут приобретены специализированная мебель, учебно-методические пособия, учебное оборудование и программное обеспечение, также педагоги пройдут курсы повышения квалификации.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, ресурсный класс позволит индивидуализировать для каждого ученика с особыми образовательными потребностями программу и методы обучения. Создание условий для успешного инклюзивного образования детей, в том числе с расстройством аутистического спектра, остаётся одной из задач стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru