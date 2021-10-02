В Мурманске и городах региона в выходные пройдут зрелищные спортивные мероприятия

В эти выходные в Мурманской области пройдут зрелищные спортивные мероприятия: северян ждут соревнования по хоккею, также муниципалитеты присоединятся к Всероссийскому дню ходьбы.

2 и 3 октября в 13 часов в Ледовом дворце стартуют домашние матчи МХК «Арктика» в Первенстве Национальной молодёжной лиги. Матчи пройдут с МХК «Белгород».

Перед началом матча гости смогут создать плакат в поддержку заполярных спортсменов, нарисовать фейс-арт, посетить бросковую зону, а также сделать фотографии в фотозоне.

3 октября пройдёт Всероссийский день ходьбы. Мурманская область активно включилась в мероприятие: предполагается, что в эти выходные на трассы региона выйдет более 1000 человек.

В Кольском районе с 3 по 10 октября проводится онлайн-мероприятие «Обнимаю город Колу».

В Кандалакше Всероссийский день ходьбы пройдёт на стадионах города. Регистрация участников будет проходить 2 октября в фойе МАУ «Дворец спорта» с 12.30 до 13.00, соревнования с 13 до 15 часов. 3 октября участники смогут зарегистрироваться при входе на стадион «Локомотив» с 12.30 до 13.00, соревнования пройдут с 13.00 до 15.00. Дистанция - 2 км.

В Апатитах 2 октября также запланированы мероприятия по скандинавской ходьбе: в 11.30 стартует регистрация участников на крыльце Дворца спорта «Атлет», в 12.15 - мастер-классы, в 12.30 - старт дистанции (2 км).

В Видяево 2 октября пройдет акция «Тропа здоровья»: участников ждет ходьба по пересечённой местности и скандинавская ходьба; в Ловозерском районе 3 октября организуют соревнования по скандинавской ходьбе.

В Мурманске, Североморске, Полярных Зорях, Оленегорске, ЗАТО Александровск, Мончегорске, Терском и Ковдорском округе также пройдут мероприятия по скандинавской ходьбе, подготовлены маршруты различных дистанций для разных возрастных категорий.