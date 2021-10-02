ХОРОШИЕ НОВОСТИ: «Умная» трость помогает слепым, а на юго-западе Индии обильно цветут розовые кувшинкиВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Завышенные требования к мужчинам, или Взаимодействие в паре
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)02.10.21 08:45

В Мурманске и городах региона в выходные пройдут зрелищные спортивные мероприятия

В эти выходные в Мурманской области пройдут зрелищные спортивные мероприятия: северян ждут соревнования по хоккею, также муниципалитеты присоединятся к Всероссийскому дню ходьбы.

2 и 3 октября в 13 часов в Ледовом дворце стартуют домашние матчи МХК «Арктика» в Первенстве Национальной молодёжной лиги. Матчи пройдут с МХК «Белгород».

Перед началом матча гости смогут создать плакат в поддержку заполярных спортсменов, нарисовать фейс-арт, посетить бросковую зону, а также сделать фотографии в фотозоне.

3 октября пройдёт Всероссийский день ходьбы. Мурманская область активно включилась в мероприятие: предполагается, что в эти выходные на трассы региона выйдет более 1000 человек.

В Кольском районе с 3 по 10 октября проводится онлайн-мероприятие «Обнимаю город Колу».

В Кандалакше Всероссийский день ходьбы пройдёт на стадионах города. Регистрация участников будет проходить 2 октября в фойе МАУ «Дворец спорта» с 12.30 до 13.00, соревнования с 13 до 15 часов. 3 октября участники смогут зарегистрироваться при входе на стадион «Локомотив» с 12.30 до 13.00, соревнования пройдут с 13.00 до 15.00. Дистанция - 2 км.

В Апатитах 2 октября также запланированы мероприятия по скандинавской ходьбе: в 11.30 стартует регистрация участников на крыльце Дворца спорта «Атлет», в 12.15 - мастер-классы, в 12.30 - старт дистанции (2 км).

В Видяево 2 октября пройдет акция «Тропа здоровья»: участников ждет ходьба по пересечённой местности и скандинавская ходьба; в Ловозерском районе 3 октября организуют соревнования по скандинавской ходьбе.

В Мурманске, Североморске, Полярных Зорях, Оленегорске, ЗАТО Александровск, Мончегорске, Терском и Ковдорском округе также пройдут мероприятия по скандинавской ходьбе, подготовлены маршруты различных дистанций для разных возрастных категорий.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ НЕ ПРОСТИТ ПОСПЕШНОСТИ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Юрий.
02.10.21 09:47
Да пофиг, но похоже это на пауков в банке. Если кто чуть ослаб ,сожрут
Комментарий к новости:Устно поддержали, тайно прокатили, или Особенности выборов нового главы муниципального образования город Мурманск
VJhzxjrR
01.10.21 10:09
Фото к сообщению подобрано правильное: и подохнуть не дают, и радоваться нечему!
Комментарий к новости:Правительство предлагает поднять МРОТ в 2022 году на 6,4%
Yfnfkmz
23.09.21 12:30
«Волнительно»/«волнительный» - употребляется только в разговорном стиле
Комментарий к новости:Зачем мурманские метеорологи 80 лет запускают в небо шары?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)19:30«Королевы». Художественный сериал, 6 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона продолжается сезонное снижение цен на морковь, репчатый лук, яблоки, свежую белокочанную капусту, картофель-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 26 копеек, евро – на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в третьем квартале 2021 года выработала 2 млрд кВтч-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Правительство предлагает поднять МРОТ в 2022 году на 6,4%
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика