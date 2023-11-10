В Мурманске и Кировске заработала автоматизированная система «Паркон-А», которая позволит выявлять нарушения правил остановки и стоянки автотранспорта

Города выбраны на основании анализа обращений граждан, поступающих в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

«На протяжении последних лет основной поток жалоб по вопросу автомобилей, припаркованных в неположенных местах, поступал именно из Мурманска и Кировска. ГИБДД регулярно выезжала на подобные вызовы и применяла меры по эвакуации автотранспорта, но ситуация не менялась», – пояснил заместитель начальника отдела транспорта регионального министерства Владимир Максимов.

Автомобили, оснащённые системой «Паркон-А», будут контролировать соблюдение правил остановки и стоянки транспорта. В первую очередь нарушения правил будут пресекаться в местах, где автомобили мешают проезду общественного и специализированного транспорта, а также создают помехи для других участников дорожного движения.

До 15 ноября фиксация нарушений будет производиться в тестовом режиме. Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, после проверки оборудования владельцам автомобилей, нарушающим правила остановки и стоянки, начнут приходить постановления об административном правонарушении с последующим применением штрафных санкций.

Фото: https://gov-murman.ru