В Мурманске и Мончегорске будут снимать сериал для телеканала «Россия-1»

В следующем году Мурманская область станет съёмочной площадкой для нового сериала телеканала «Россия-1». Впервые в нашем регионе будут снимать 16-серийный фильм. Сериал с рабочим названием «Заполярный вальс» снимает московская кинокомпания «Гамма». Консультации при написании сценария кинематографистам оказывал Центр развития кинопроизводства Мурманской области.

«Заполярный вальс» - это мелодрама с элементами приключения и детектива. Разочаровавшись в карьере столичного хирурга и перспективном женихе, Алёна уезжает работать врачом в заполярный посёлок. Пройдя испытания Крайним Севером, она открывает для себя новый мир и обретает достойную цель. Алёне удаётся вдохнуть новую жизнь в маленькую больницу, раскрыть тайну пропавшей экспедиции и найти настоящую любовь.

Планируется, что съёмки фильма будут проходить с мая по июль будущего года в Мончегорске, посёлке Мурмаши, Кольском районе и Мурманске.

Продюсеры компании «Гамма» вместе с оператором и художником- постановщиком всю прошлую неделю ездили по Мурманской области в поисках локаций. Поездку для кинематографистов организовал Центр развития кинопроизводства Мурманской области.

Галина Лифанова, директор кинокомпании, благодарит представителей всех городов и посёлков, которые нашли время, чтобы показать наш регион. Особую благодарность москвичи выразили мэру Мончегорска Дмитрию Староверову, который просто влюбил киношников в этот заполярный город.