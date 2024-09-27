В Мурманске и области продолжается прививочная кампания против сезонного гриппа

Взрослым ставят укол обновленного препарата «Совигрипп» или «Флю-М» (от трёх штаммов вируса гриппа), детям — «Ультрикс Квадри» (от четырёх штаммов гриппа).

Как сообщает администрация города Мурманска, в регионе работает 75 пунктов вакцинации взрослого и детского населения. В столице Кольского Заполярья сделать прививку можно во всех поликлиниках. Для взрослого населения предоставлена возможность проведения одномоментной (в один день) вакцинации против гриппа и пневмококковой инфекции.

Кроме того, пройти вакцинацию от гриппа можно в пунктах витаминизации, которые расположены в ТРЦ «Мурманск Молл» (просп. Ленина, 32), ТРЦ «Плазма» (ул. Рогозерская, 4) и ТРЦ «Северное Нагорное» (просп. Кольский, 158/1), с пятницы по воскресенье с 12 до 20 часов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28539&page=1