В Мурманске и Североморске до конца этого года дополнительно заменят водоподогреватели в пяти домах

В Мурманской области в рамках краткосрочного плана капитального ремонта на 2025 год будут заменены водоподогреватели ещё в пяти домах Мурманска и Североморска. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«К сожалению, рано или поздно срок службы общедомовых бойлеров подходит к концу, и они выходят из строя. Мы понимаем, насколько тяжело жить без центрального горячего водоснабжения, поэтому стараемся при первой же возможности выполнять такие работы», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

В результате будут заменены водоподогреватели в Североморске в доме №13 на улице Сивко и в Мурманске, в доме №9 на улице Челюскинцев, доме №5, корпус 3 на проспекте Героев-североморцев, в доме 43/2 на улице Лобова и доме №22 на улице Октябрьской.

В ближайшее время Фонд капитального ремонта Мурманской области проведёт электронный аукцион по выбору подрядной организации, по итогам которого будет заключён договор на выполнение работ по замене водоподогревателя. После чего будет проведено техническое обследование вышедших из строя агрегатов, разработан проект, заказано и установлено оборудование, которое после проведения пусконаладочных работ будет предъявлено ресурсоснабжающей организации.

Как отмечает региональное Министерство строительства, с 2019 года в Мурманской области капитально отремонтированы 2284 многоквартирных дома, в том числе в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!». В 2025 году запланирован капитальный ремонт 718 многоквартирных домов. Работы в 341 доме планируется завершить в 2026 году.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557131/#&gid=1&pid=1

