В Мурманске и Североморске начался капитальный ремонт 43 домов за счёт субсидии из областного бюджета

В Мурманской области продолжается кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов по региональной программе и в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Так, в Мурманске и Североморске подрядчики приступили к работам по преображению 43 домов за счёт субсидии из областного бюджета. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Мурманской области.

«Правительство регионе продолжает оказывать поддержку в преображении заполярных городов. Так в этом году было выделено 1,02 млрд рублей для капитального ремонта фасадов и крыш 43 домов в Мурманске и Североморске. Благодаря такой поддержке дома, а вместе с ними и города обретут новый облик», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Всего за счёт средств областного бюджета приведут в порядок 35 фасадов: 12 – на улице Папанина, пять – на проспекте Кольском, четыре – на улице Шмидта, два – на проспекте Ленина, ещё двух – на проспекте Героев-североморцев и по одному – на проспекте Кирова и улицах Дзержинского, Фрунзе, Карла Маркса, Пономарёва, Генералова, Марата, Софьи Перовской и Советской в Мурманске, а также на улице Сгибнева в Североморске. Почти на всех домах работы будут проведены по технологии «мокрого фасада», то есть с поэтапным ошпатлевыванием, грунтованием, оштукатуриванием и окрашиванием наружных стен. На шести домах на проспекте Кольском и улице Пономарёва в Мурманске будут смонтирована система вентилируемого фасада с утеплением.

Кроме того, в 32 домах на проспектах Ленина, Героев-североморцев, Кирова и Кольском, а также улицах Папанина, Шмидта, Дзержинского, Полярные Зори, Фрунзе и Пономарёва в Мурманске и улицах Сафонова и Сгибнева в Североморске капитально отремонтируют крыши и в двух домах – фундамент.

Работы уже начались на всех жилых объектах.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, всего с 2019 года в Мурманской области капитально отремонтированы 2284 многоквартирных дома, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». В 2025 году запланирован капитальный ремонт ещё 689 многоквартирных домов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551408/#&gid=1&pid=1