В Мурманске и Североморске вводятся ограничения на плановый медицинский приём

Временно ограничено оказание плановой медицинской помощи взрослому населению Мурманска и Североморска, приостановлен приём пациентов в дневные стационары. Как сообщает Мурманский оперативный штаб, это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и CoViD-19. Принятые меры позволят привлечь дополнительных медицинских работников к оказанию неотложной медицинской помощи пациентам с признаками ОРВИ, в том числе на дому.

Ограничения не касаются оказания неотложной медицинской помощи, а также помощи лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с онкологическими и сердечно-сосудистыми - при ухудшении самочувствия.

В поликлиниках будут работать кабинеты неотложной помощи для пациентов с признаками ОРВИ, кабинеты для оказания неотложной помощи пациентам с хроническими заболеваниями. Также в медучреждениях будет организована дистанционная связь с пациентами, находящимися на динамическом наблюдении и обеспечена возможность выписки рецептов на льготные лекарственные препараты без посещения поликлиники.