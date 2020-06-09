В Мурманске идёт подготовка к голосованию

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора обсудил с председателем Мурманской территориальной избирательной комиссии Ниной Тихомировой подготовку к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

– Голосование по внесению поправок в Конституцию - одно из самых главных политических событий как для всей России, так и для Мурманской области и города Мурманска, – отметил Евгений Никора.

В связи с непростой эпидемиологической обстановкой голосование будет проходить 7 дней, с 25 июня по 1 июля. Уже разработан целый комплекс мер против распространения CoViD-19. На избирательных участках будет находиться не больше 8–12 человек в час. Потоки входящих и выходящих людей будут разведены. Организаторы обеспечат всех участников голосования защитными масками, перчатками, одноразовыми ручками, использовать дезинфицирующие коврики и санитайзеры.

Мурманчанам нужно принять важные решения, которые помогут предотвратить появление неприятных последствий в социальной, экономической, медицинской сфере, а также защитят суверенитет и целостность России.

Для тех, кто не сможет прийти на избирательный участок, будет проводиться бесконтактное голосование на дому. Для этого можно подать заявление по телефону в участковую комиссию, либо через волонтёров или через личный кабинет «Госуслуги». Если избиратель решил изменить место голосования, с помощью услуги «Мобильный избиратель», нужно подать заявление через портал в МФЦ или территориальный избирком (с 5 по 21 июня), в участковый избирком (с 16 по 21 июня). С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте http://www.cikrf.ru.