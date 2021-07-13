В Мурманске идёт подготовка к голосованию

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с председателем Мурманской территориальной комиссии Еленой Завадской 12 июля посетили учреждения, на базе которых будут сформированы избирательные участки. В их числе гимназия №2, школа №56 и прогимназия №61.

19 сентября состоятся избирательные кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Мурманской областной Думы седьмого созыва, а также дополнительные выборы в Совет депутатов города Мурманска шестого созыва.

– Избирательные участки будут подготовлены и оборудованы в строгом соответствии со всеми действующими требованиями, – рассказал Евгений Никора. – Там, где необходимо, мы установим видеонаблюдение, сейфы и компьютерную технику. Кроме того, мы будем строго соблюдать все правила и ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой. Голосование должно пройти с максимальной безопасностью для мурманчан. По этой причине процедура будет проходить в течение трёх дней – с 17 по 19 сентября.

Все помещения, в которых пройдут голосования и оборудование, располагающееся в них, проверяются на предмет пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, соблюдения санитарных норм и правил. Также на избирательных участках будет обеспечена доступность для граждан с ограниченными возможностями здоровья.