В Мурманске идёт подготовка к новому учебному году

В образовательных учреждениях Мурманска полным ходом идёт летняя ремонтная кампания. Это ремонты кровель и фасадов, замена электросетей, систем отопления и водоснабжения, обновление пришкольных стадионов и спортивных площадок.

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверили, как выполняется капитальный ремонт чаши бассейна и замена электросетей компьютерного класса в школе №27 (ул. Бочкова, 15).

– Подрядчик работает в соответствии с графиком, поэтому ремонт будет завершен к началу учебного года, – прокомментировал Евгений Никора. – Кроме того, я дал поручение запланировать ремонт раздевалок и душевых в здании бассейна в следующем году.

Стоит отметить, что в рамках городской программы «Дорога в школу» будет прорабатываться вопрос о ремонте проезда к образовательному учреждению, добавил глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

– Модернизация школьных спортивных объектов будет проведена еще в трех учреждениях – в гимназиях №5, №9 и в школе №11, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – В целом, за летний сезон ремонты в разном объеме будут выполнены практически во всех образовательных учреждениях города.

В рамках городской программы по обновлению фасадов образовательных учреждений этим летом запланированы работы на 4 объектах: СОШ №36 (ул. Комсомольская, 13); ДОУ №7 (ул. Капитана Егорова, 2); ДОУ №38 (ул. Ростинская, 4); ДОУ №83 (ул. Советская, 23).