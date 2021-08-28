В Мурманске идёт приёмка выполненных работ по нацпроекту БКД

27 августа состоялось заседание проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области. Его провёл министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артём Гришин.

В рамках заседания председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Эдуард Кольцов доложил о завершении ремонтных работ на 14 объектах в областном центре.

В 2021 году в агломерации «Мурманская», куда входят города Мурманск и Кола, в рамках нацпроекта должно быть отремонтировано 33 объекта. На 7 дорогах в Коле ремонт уже выполнен. В Мурманске выполняется ремонт 26 участков дорог.

В Коле уже заключён контракты с подрядной организацией ООО «Север строй» на ремонт двух дорог по нацпроекту 2022 года. Подрядчик планирует уже в ближайшие дни приступить к ремонту улицы Победы.

В Мурманске также определен подрядчик на выполнение ремонтов 3 дорог из плана 2022 года. Электронный аукцион состоялся 19 августа, победителем также стало ООО «Север строй». Заключение контракта с победителем аукциона запланирован на 30 августа, сообщило Министерство информационной политики Мурманской области.