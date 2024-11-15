В Мурманске исследователи из семи регионов страны обсудили актуальные вопросы изучения истории Севера

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в городе-герое проходит Межрегиональная научно-практическая конференция «Север России – история, традиции, культура». Её организаторами выступил Государственный архив Мурманской области при поддержке Министерства культуры региона.

Обсудить различные аспекты изучения истории Русского и Кольского Севера собрались историки, краеведы, библиотекари, работники архивов и музеев из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Карелия, Архангельской и Ленинградской областей. Участников научного форума приветствовал депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев.

- Важно, что к истории нашего края проявили интерес учёные из разных регионов, - подчеркнул в своём приветствии парламентарий. - Мурманчане проводят большую работу по увековечению памяти заслуженных земляков и судьбоносных событий, и в этом существенную помощь оказывают работники Государственного архива. Наш заполярный архив организует целый цикл лекций и встреч, посвящённых истории нашего края на основе документов, которые находятся в его хранилищах. Отдельно отмечу выставку «Мурманская область в огне войны», где архивными документами были представлены ключевые моменты обороны советского Заполярья. Считаю, что сегодняшняя конференция имеет большое прикладное значение, как для её участников, так и для всех, кто интересуется историей своего региона.

В течение двух дней участники научного форума сосредоточат своё внимание на традициях, быте и культуре жителей северных регионов, документальном наследим Севера, исследовании его природных богатств и многом другом.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31188/