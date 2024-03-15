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Мурманская область. Арктика (16+)15.03.24 08:45

В Мурманске к 100-летию посёлка Баренцбург откроется научно-практическая конференция «Культурно-историческое наследие Арктики. Посёлки российского присутствия в фокусе научного внимания»

15 марта в 13 часов в Мурманске на атомном ледоколе «Ленин» в зале ИЦАЭ откроется научно-практическая конференция «Культурно-историческое наследие Арктики. Посёлки российского присутствия в фокусе научного внимания». Мероприятие посвящено 100-летию посёлка российского присутствия Баренцбург и организовано Музейно-выставочным центром ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь» при поддержке Мурманского областного отделения Русского географического общества, Мурманского морского биологического института РАН и Информационного центра по атомной энергии г. Мурманск.

На мероприятии выступят представители организаций региона, осуществляющих свою деятельность в Баренцбурге: Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Мурманский морской биологический институт РАН, Полярный геофизический институт, Полярно-альпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН, Кольский филиал Единой геофизической службы РАН. В своих докладах они расскажут об основных задачах своей деятельности на Шпицбергене, коснутся важнейших вех истории исследований, покажут наиболее интересные результаты и поделятся дальнейшими планами работ на архипелаге.

Архипелаг Шпицберген, в силу своего географического положения, особенностей формирования наземных и морских экосистем представляет уникальный полигон для изучения всего спектра ответных реакций природной среды высокоширотной Арктики на внешнее воздействие естественного и антропогенного происхождения на фоновом уровне.

Кроме того, архипелаг является одним из немногих полярных районов Земли, где компоненты природной среды длительное время вовлечены в хозяйственную деятельность человека. Обеспечение российского присутствия на архипелаге Шпицберген является одним из стратегических приоритетов государственной политики Российской Федерации в Арктике. Россия объективно заинтересована в том, чтобы на Шпицбергене поддерживались стабильность и сохранялись условия для ведения широкой научной деятельности.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на базе инфраструктуры Российского научного центра на архипелаге Шпицберген проводятся междисциплинарные научные наблюдения и исследования в целях реализации Стратегии российского присутствия на архипелаге Шпицберген до 2030 года в области фундаментальных и прикладных научных исследований в соответствии с Концепцией создания и развития Российского научного центра на архипелаге Шпицберген.

В настоящее время практически все транспортное сообщение со Шпицбергеном осуществляется через Мурманскую область – погранпереход Борисоглебск-Стурскуг. Ежегодно представители научных организаций, расположенных в Мурманской области, проводят огромный объём мониторинговых и научно-исследовательских работ на Шпицбергене.

 

Фото (Виталий НОВИКОВ, участник фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»): https://gov-murman.ru

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