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Мурманская область. Арктика (16+)19.10.22 11:15

В Мурманске к капремонту дома №10 на улице Журбы подошли комплексно

В 2022 году в Мурманске капитальный ремонт проходит в 205 многоквартирных домах. Так завершаются работы в доме №10 на улице Генерала Журбы. К вопросу приведения жилого здания в порядок подошли комплексно. Ход работ на объекте проверила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.  

«Согласно краткосрочному плану в 2022 году на Журбы, 10 необходимо было капитально отремонтировать кровлю и фасад, а также заменить внутридомовые инженерные сети горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Однако при обследовании дома выяснилось, что ТСЖ уже провела работы по замене сетей водоснабжения. Было принято решение исключить эти виды работ, а вместо них заменить вышедший из строя теплообменник и находящиеся в аварийном состоянии сети электроснабжения», – отметила Юлия Барсукова.  

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, сейчас подрядчик завершает приводить в порядок кровлю и фасад дома. Крыша протекала, поэтому рабочие просушили старый утеплитель, а уже затем смонтировали деревянный каркас, уложили утеплитель толщиной 200 мм, затем – гидроветрозащитную плёнку и в два слоя новый кровельный ковер. Также установили аэраторы для вентиляции подкровельного пространства, восстановили и обшили полуразрушенные вентиляционные шахты и смонтировали водосточную систему. Кардинально преобразился и фасад жилого здания. С него сбили старую штукатурку, провели биоцидную обработку, восстановили штукатурный слой, ошпаклевали и заново покрасили фасад в светлые цвета. По периметру дома подрядчик выполнил устройство отмостки, а также капитально отремонтировал входные группы, восстановив ступени и облицевав главное крыльцо керамо-гранитной плиткой. Подрядчикам остались последние штрихи, чтобы завершить работы до конца месяца. 

Как сообщает региональное Министерство строительства, на сегодняшний день завершены работы по водоотведению и теплоснабжению. А вот к замене сетей электроснабжения и водоподогревателя подрядчик только приступил.  

Как подчеркнула Юлия Барсукова, после того как все работы будут завершены, ТСЖ останется сделать косметический ремонт подъездов и тогда дом №10 на улице Генерала Журбы станет настоящим образом для подражания.

Фото: https://gov-murman.ru

 

 

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