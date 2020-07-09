В Мурманске к концу июля в рамках нацпроекта отремонтируют дорогу в промзоне

В Мурманске к концу июля в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют оживленную проезжую часть на улице Промышленной. О планах выполнить работы раньше срока, установленного контрактом, министру транспорта и дорожного хозяйства региона Артему Гришину сообщил подрядчик.

К концу месяца на объекте будут сделаны тротуары, порядка трех тысяч квадратных метров, и уложено около десяти тысяч «квадратов» нового асфальтобетонного покрытия. На Промышленной в том числе ремонтируются выезды с прилегающих улиц. В данный момент ведется самая трудоемкая часть работ – установка бортового камня и подготовка к формированию тротуаров. На проведение работ из федерального бюджета в рамках исполнения национального проекта выделено около 29 миллионов рублей.

«В настоящий момент работы ведутся на 40 объектах в регионе, в том числе в Мурманской агломерации. В Мурманске работа будет проведена на 27 улицах, пять отремонтируют в Коле. Еще восемь объектов дорожной сети приведут в порядок на региональной трассе. Четыре объекта – в стадии завершения, на них уже работает приемочная комиссия», – пояснил министр.

Руководитель профильного министерства также акцентировал внимание на том, что ведется полный контроль за качеством и сроками проведения дорожной кампании в Мурманской области.