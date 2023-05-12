В Мурманске капитально отремонтировали ещё две крыши многоквартирных домов

В Мурманске капитально отремонтировали ещё две крыши – дома №3 по улице Планерной и дома №2 по улице Полярный Круг.

В рамках еженедельного объезда генеральный директор Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова провела предварительную приёмку работ по капитальному ремонту крыши дома №3 по улице Планерной. Данная крыша находилась в удручающем состоянии, о чем свидетельствовали неоднократные сообщения о залитиях от жильцов.

Договор с ООО «КРОН» был заключён в ноябре 2022 года, после чего подрядчик провёл обследование, разработал проектно-сметную документацию, получил положительное заключение экспертизы и в январе 2023 года непосредственно приступил к работам.

На основании проектных решений в кратчайшие сроки было утеплено покрытие кровли, установлены ограждения, заменены дверные блоки и отремонтированы будки выхода на кровлю. Также рабочие утеплили вентиляционные шахты и установили аэраторы.

«Капитальный ремонт этой крыши выполнялся в рамках краткосрочного плана, так сказать, «под ключ». Благодаря грамотно организованной работе подрядчик завершил работы раньше. Жители получили крышу, отвечающую всем современным требованиям, уже в начале мая, несмотря на то что договором срок был установлен на конец этого месяца», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Аналогичный ремонт в такие же сроки был выполнен данной подрядной организацией в доме №2 по улице Полярный Круг.

Всего в 2023 году в Мурманске планируется капитально отремонтировать 131 дом, в том числе 29 крыш, 19 фасадов, 6 подвалов, 7 фундаментом, 62 внутридомовые инженерные системы, 80 индивидуальных тепловых пунктов и 8 теплообменников, сообщает региональное Министерство строительства.

Фото: https://gov-murman.ru