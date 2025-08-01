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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.25 11:00

В Мурманске капитально ремонтируют Дом-интернат для престарелых и инвалидов

В Мурманской области в рамках в рамках федерального проекта «Старшее поколение», национального проекта «Семья» и стратегического плана «На Севере – жить!» продолжается модернизация социальных объектов.

Так капитальный ремонт идёт в Доме-интернате для престарелых и инвалидов на улице Старостина в Мурманске. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Наш долг – заботиться о старшем поколении. И это хорошо понимает правительство Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом. В этом году мы начали большую работу над преображением внешнего вида Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов на улице Старостина. Капитальный ремонт рассчитан на два года и затронет оба корпуса и корпус пищеблока», – отметили в профильном ведомстве.

В 2025 году перед строителями стоит задача капитально отремонтировать фасады корпуса №2 и пищеблока.

Подрядчик активно утепляет наружные стены и приступил к монтажу системы вентилируемого фасада. Также рабочие меняют окна и двери, приводят в порядок отмостку и крыльца. Кроме того, подрядчику предстоит отремонтировать напольное покрытие балконов и заменить балконные ограждения, смонтировать на фасадах архитектурно-художественную подсветку.

В 2026 году планируется провести аналогичные работы в корпусе №1 и преобразить главный вход в учреждение.

Напомним, с 2019 года в Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» построены, реконструированы и отремонтированы 235 соцобъектов. В частности, в 2025 году работы ведутся на 101 объекте.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, параллельно с модернизацией инфраструктуры в регионе реализуется проект «Северное долголетие», направленный на всестороннюю поддержку граждан пенсионного возраста. С 1 июля 2025 года более 135 тысяч северян — женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет — получили доступ к новым возможностям для активной жизни. Проект включает программы трудоустройства («Работа рядом»), бесплатные спортивные мероприятия (например, посещение бассейнов и клубов «СОПКИ.СПОРТ»), обучение цифровым навыкам, волонтёрские инициативы, а также расширенную медицинскую поддержку, включая диспансеризацию и гериатрическую помощь.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551148/#&gid=1&pid=1

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