В Мурманске капитально ремонтируют сети теплоснабжения Октябрьского округа

В Мурманске продолжается капитальный ремонт сетей теплоснабжения Октябрьского округа. В активной фазе земляные работы, кое-где уже началась укладка труб. Проектом предусмотрена перекладка более 13 километров сетей теплоснабжения по 9 участкам.

Первый замминистра энергетики и ЖКХ Мурманской области Сергей Лупанский осмотрел два наиболее крупных участка – по улицам Генерала Журбы и Верхнеростинское шоссе.

«Основная наша цель – повышение надёжности теплоснабжения потребителей. А это порядка 85 тысяч человек – 31% от общей численности жителей Мурманска», – подчеркнул Сергей Лупанский.

Подробно о проводимых работах рассказали генеральный директор АО «МЭС» Алла Истомина и представитель подрядчика ООО «База».

Они отметили, что, учитывая колоссальный объём работ, материалы были закуплены заблаговременно, а ремонт начался ещё в апреле. Для подачи тепла потребителям была «брошена» резервная ветка трубопровода.

На сегодня, принимая во внимание, что отопительный сезон в Мурманске завершился, подрядчик без помех демонтирует критически изношенные трубы, устанавливая на их место новые, аналогичного диаметра.

После завершения работ АО «МЭС» выполнит свои обязательства по благоустройству территорий.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, все работы запланированы к выполнению в 2023 году.

Стоимость проекта составляет свыше 400 млн рублей, 80% из которых – средства займа Фонда развития территорий.

Фото: https://gov-murman.ru