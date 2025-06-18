В Мурманске капитально ремонтируют здание областной детско-юношеской спортивной школы на улице Копытова

В Мурманской области проходит модернизация не только учреждений образования, но и спорта. Так в столице Кольского Заполярья в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и государственной программы «Физическая культура и спорт» капитально ремонтируют здание Мурманской областной детско-юношеской спорта на улице Капитана Копытова. Об этом сообщили в министерстве строительства Мурманской области.

«В здании помимо спортивной школы располагается ещё и восстановительный центр. Преображения затронет оба учреждения. В спортивной школе будут отремонтированы внутренние инженерные сети, а также дополнительно утеплят спортзал. Кроме того, отремонтируют стыки наружных стеновых панелей и кровлю. В восстановительном центре запланирован ремонт системы вентиляции и внутренних помещений», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Подрядчик уже приступил к работам: активно идёт монтаж новой системы вентиляции и подготовка к внутренней отделке, а также начался ремонт кровли.

Напомним, в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» в Мурманской области будет капитально отремонтировано 18 образовательных учреждений.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548536/#&gid=1&pid=1